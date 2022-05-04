Шурик из «Кавказской пленницы» попал в мир Elden Ring

Сегодня мы писали про то, что ютубер под ником eli_handle_b․wav показал, как бы Арагорн из «Властелина колец» смотрелся в мире Elden Ring. Персонаж органично вписался, а русскоязычный блогер с канала «Батлтоадс Инкорпорейтед» добавил в игру Шурика.
Как и в случае с Арагорном, отечественный герой отлично вписался даже в незнакомый, фэнтезийный мир. В самом начале Шурик верхом на осле путешествует по Междуземью, получает ранение от Стража Древа и умирает. Затем Шурик находит своё тело и, увидев Маргита, пытается сбежать.
Аудитория канала оценила видеоролик и напомнила как раз про существование подобной версии, но с Арагорном. Можно найти и забавные комментарии.
Я прямо представляю, как Шурик отхватит 100+ раз от Малении и скажет ей: «Будьте добры, помедленней, я пью эстус».
Так тупо, что я заржал.
Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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