В новом трейлере «Оби-Вана Кеноби» появился Дарт Вейдер
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4 мая Disney опубликовала полноценный трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби». В ролике показали самого джедая, его разборки в тюрьме, Гранд-инквизитора, Татуин и переднюю часть костюма Дарта Вейдера.
Деталей сюжета шоу пока не раскрыли. Главные роли исполнили Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен. Действие развернётся через 10 лет после «Мести Ситхов». Вместе с трейлером появился и свежий постер — на нём можно увидеть Кеноби и Вейдера с мечом.
Сериал «Оби-Ван Кеноби» стартует уже 27 мая. В этот день покажут сразу два эпизода. Шоу выйдет на Disney+, который, к сожалению, недоступен в России.
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