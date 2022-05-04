Джонни Кейджа в сиквеле «Мортал Комбат» хочет сыграть известный рестлер

В 2021 году вышла экранизация самой популярной серии файтингов Mortal Kombat. В ленте представили многих героев, однако так и не показали любимца игроков, Джонни Кейджа. На его появление наверняка можно рассчитывать во второй части, а вот кто сыграет Кейджа, неизвестно.
Среди кандидатов есть много известных актёров и спортсменов, однако самым популярным выбором у геймеров стал рестлер Майк «Миз» Мизанин. Сам спортсмен готов воплотить образ Кейджа и даже усиленно готовится к роли, если его действительно выберут.
Я тщательно работаю на своими шпагатами и ударами. Как только я увидел, что вышел фильм, а Джонни Кейджа там не было, фанаты выбирали на эту роль именно меня. Тогда я подумал, что если выпадет возможность, я буду уже готов.
Майк Мизанин
Фото: Twitter.com
Известно, что вторая часть находится в разработке, однако информации про дату выхода пока что нет.
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