Джонни Кейджа в сиквеле «Мортал Комбат» хочет сыграть известный рестлер

В 2021 году вышла экранизация самой популярной серии файтингов Mortal Kombat. В ленте представили многих героев, однако так и не показали любимца игроков, Джонни Кейджа. На его появление наверняка можно рассчитывать во второй части, а вот кто сыграет Кейджа, неизвестно.

Среди кандидатов есть много известных актёров и спортсменов, однако самым популярным выбором у геймеров стал рестлер Майк «Миз» Мизанин. Сам спортсмен готов воплотить образ Кейджа и даже усиленно готовится к роли, если его действительно выберут.

Я тщательно работаю на своими шпагатами и ударами. Как только я увидел, что вышел фильм, а Джонни Кейджа там не было, фанаты выбирали на эту роль именно меня. Тогда я подумал, что если выпадет возможность, я буду уже готов.

Майк Мизанин Фото: Twitter.com

Известно, что вторая часть находится в разработке, однако информации про дату выхода пока что нет.

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