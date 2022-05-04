Microsoft разыгрывает 12 консолей Xbox Series S в стиле «Звёздных войн»

Microsoft и LEGO объединили свои усилия и решили порадовать игроков. Компании разыгрывают 12 консолей Xbox Series S, на которых изображены важные персонажи из вселенной «Звёздных войн».

С каким героем можно выиграть консоль? Всего их 12: BB-8, Боба Фетт, Чубакка, Дарт Мол, Дарт Вейдер, Финн, Кайло Рен, Люк Скайуокер, R2-D2, Рей, Штурмовик и Йода. Стоит обратить внимание и на цвет самих приставок — они символизируют персонажей.

Для участия в розыгрыше необходимо ретвитнуть вот эту запись и подписаться на аккаунт Xbox Wire. Розыгрыш проходит с 4 по 31 мая.

Последняя LEGO Star Wars, The Skywalker Saga доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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