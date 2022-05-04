Microsoft разыгрывает 12 консолей Xbox Series S в стиле «Звёздных войн»

Microsoft и LEGO объединили свои усилия и решили порадовать игроков. Компании разыгрывают 12 консолей Xbox Series S, на которых изображены важные персонажи из вселенной «Звёздных войн».
С каким героем можно выиграть консоль? Всего их 12: BB-8, Боба Фетт, Чубакка, Дарт Мол, Дарт Вейдер, Финн, Кайло Рен, Люк Скайуокер, R2-D2, Рей, Штурмовик и Йода. Стоит обратить внимание и на цвет самих приставок — они символизируют персонажей.
Для участия в розыгрыше необходимо ретвитнуть вот эту запись и подписаться на аккаунт Xbox Wire. Розыгрыш проходит с 4 по 31 мая.
Последняя LEGO Star Wars, The Skywalker Saga доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 4 мая 2022
-
18:49
-
17:51
-
17:01
-
16:31
-
15:55
-
15:29
-
14:53
-
14:51
-
14:20
-
14:08
-
13:40
-
13:26
-
13:01
-
12:59
-
12:26
-
11:52
-
11:22
-
10:54
-
10:22
-
09:53
-
09:22
-
08:55
-
08:24
- 3 мая 2022
-
22:05
-
21:36
-
21:06
-
20:29
-
19:54
-
19:41
-
19:27
-
19:19
-
18:39
-
18:01
-
17:26
-
16:53