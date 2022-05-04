Нью-Йорк подал в суд на Activison Blizzard из-за Бобби Котика
Поделиться
Самой крупной покупкой в истории игровой индустрии стало приобретение Activison Blizzard компанией Microsoft. Об этом уже сказано множество слов, а несколько дней назад появилась информация, что сделку одобрили 98% акционеров Activision Blizzard.
4 мая аккаунт CharlieIntel обратил внимание на поступившие документы. Оказывается, власти Нью-Йорка подали в суд на Activision Blizzard из-за Бобби Котика. Глава компании якобы поторопился с этой сделкой для того, чтобы избежать ответственности за все проблемы.
Учитывая личную ответственность Котика за проблемы в Activision Blizzard, всем должно стать ясно, что он не способен вести переговоры о продаже компании.
Сделку Microsoft и Activision Blizzard планируют закрыть в июне 2023 года, а сумма составила почти $ 70 млрд.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 4 мая 2022
-
20:12
-
19:48
-
18:49
-
17:51
-
17:01
-
16:31
-
15:55
-
15:29
-
14:53
-
14:51
-
14:20
-
14:08
-
13:40
-
13:26
-
13:01
-
12:59
-
12:26
-
11:52
-
11:22
-
10:54
-
10:22
-
09:53
-
09:22
-
08:55
-
08:24
- 3 мая 2022
-
22:05
-
21:36
-
21:06
-
20:29
-
19:54
-
19:41
-
19:27
-
19:19
-
18:39
-
18:01
Партнерский контент