В Steam вышел пазл на основе менеджмента инвентаря из Resident Evil 4

Инди-разработчики из студии Fractal Projects выпустили игру под названием Save Room — Organization Puzzle. Это аналог «Тетриса», но с одним важным отличием: она сделана в стиле инвентаря из Resident Evil 4. Пользователям нужно правильно расставлять оружие и другие принадлежности персонажа в отведённые для этого ячейки, чтобы продвинуться по «сюжету».

Всего разработчики приготовили 40 уровней с постепенно нарастающей сложностью. Авторы заверяют, что проект отличается расслабляющей музыкой и действительно интересными пазлами. С ними согласны и игроки: на момент публикации заметки у продукта более 100 отзывов в Steam — 97% из них положительные.

Save Room — Organization Puzzle продаётся всего за 61 рубль. До 5 мая 20:00 мск действует скидка в 21%.

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