Выручка мобильной версии Genshin Impact превысила $ 3 млрд

По данным аналитической фирмы SensorTower, с момента выхода Genshin Impact в сентябре 2020 года выручка мобильной версии проекта превысила показатель в $ 3 млрд. Первое место по выручке занимает Китай (30,7%), а следом за ним идёт Япония (23,7%), а замыкает тройку США (19,7%).
Эксперты отмечают, что данные основаны только на мобильной версии игры. Она также доступна на ПК и PlayStation, так что общая выручка должна быть ещё больше. По их данным, мобильная Genhin Impact зарабатывает $ 1 млрд примерно каждые шесть месяцев.
В конце апреля разработчики из студии MiHoYo перенесли обновление 2.7 на неопределённый срок. Изначально оно должно было выйти 10 мая. Неизвестно, что именно появится в игре вместе со следующим расширением.
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