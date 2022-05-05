В Dota 2 вышло обновление 7.31с. Оно ослабило героя Primal Beast

Valve выпустила обновление 7.31с для Dota 2 прямо в преддверии Stockholm Dota Major 2022. Каких-то критически важных изменений разработчики не внесли,

Сильнее всех пострадал новый герой Primal Beast. Теперь его заклинание Onslaught слышно даже в тумане войны, а урон от других способностей уменьшили. Разработчики также довольно сильно ослабили Death Prophet: её духи с Exorcism теперь наносят на 50% меньше урона постройкам, а Spirit Siphon на первых уровнях прокачки слабее, чем раньше.

Изменения коснулись и некоторых предметов. Авторы понизили стоимость рецепта Vladmir's Offering на 150 монет, а Satanic теперь даёт 38 урона вместо 45. С полным списком изменений можно ознакомиться на специальной странице.

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