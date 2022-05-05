Акционеры Netflix подали в суд на компанию. Они требуют компенсацию за падение акций

Акционеры Netflix подали в суд на компанию 4 мая. В своём заявлении они отмечают, что сервис своевременно не уведомил их о падении общего количества подписчиков, а также замедлении их роста. Ответчиками по делу значатся соруководители Netflix Рид Гастингс и Тэд Сарандос, а также финансовый директор Спенсер Нэйман.

Акционеры требуют возместить убытки инвесторов с октября 2021 года по апрель 2022-го. Напомним, что в январе акции Netflix упали на 20% после отчёта за последний квартал 2021-го — в ней сервис спрогнозировал рост подписчиков примерно в три раза меньше ожиданий аналитиков. А совсем недавно компания отчиталась о первом за 10 лет падении числа подписчиков — после этого акции упали ещё на 35%.

На Netflix уже дважды подали в суд и в России. В первом случае истцы требуют возвращения онлайн-кинотеатра в РФ, а также выплаты компенсации в размере 60 млн рублей. Во втором — восстановить доступ к подписке и контенту сервиса и получить компенсацию морального вреда, её размер пока уточняется.

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