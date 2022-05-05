В GTA 5 на ПК начали добавлять рейтресинг с новых консолей

Известный датамайнер под ником Tez2, специализирующийся на играх Rockstar Games раскрыл одну примечательную деталь. Он нашёл в файлах GTA 5 данные об улучшенной технологии трассировки лучей.
В данный момент RTX есть на некстген-версиях проекта для PS5 и Xbox Series, однако технология пока отключена. Предположительно, улучшенная трассировка лучей появится на консолях сразу после того, как авторы выкатят её на ПК-версию. Судя по словам датамайнера, трассировка лучей получит полноценные отражения и окклюзию окружения, улучшающую тени.
Не исключено, что улучшенный RTX получит только версия экшена на ПК. Об этом Rockstar пока не говорила.
GTA 5 доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S
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