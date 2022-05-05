Якутский The Division за месяц до выхода отложили на целый год

Авторы The Day Before из якутской студии Fntastic объявили о переносе проекта. Игра должна была выйти 21 июня 2022 года, однако теперь игру стоит ждать лишь 1 марта 2023-го.

В качестве причин разработчики указали полный переход на движок Unreal Engine 5. Игра будет работать на самом новом движке, поэтому она её выход задержали почти на год. Авторы поблагодарили пользователей за поддержку и понимае.

Миллионы людей добавили The Day Before в список пожеланий, и благодаря этому игра стала одной из самых ожидаемых в мире. Мы понимаем ответственность перед игроками, поэтому и сообщаем, что проект перешёл на Unreal Engine 5. Благодаря этому геймплей The Day Before станёт ещё лучше.

The Day Before — постапокалиптическая ММО, действие которой разворачиваются в США. Релиз игры состоится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

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