В Steam появилась страница сиквела The Forest

Создатели сурвайвал-хоррора The Forest из студии Endnight Games наконец-то добавили в Steam страницу продолжения проекта, Sons Of The Forest.
На странице можно прочитать описание и узнать о различных фишках игры. Также можно взглянуть на скриншоты, однако свежих кадров среди них нет — все скриншоты уже показывали ранее. Предзаказ пока сделать нельзя, зато есть возможность добавить тайтл в список желаемого.
Sons of The Forest — продолжение The Forest. Это известный сурвайвал-хоррор, который стал одним из самых популярных в своём жанре. Также об игре известно по мемам, в которых высмеивается откровенно плохая техническая сторона игры.
Sonf of The Forest заявлена к выходу только на ПК в октябре 2022 года.
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