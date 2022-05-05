Сюжетная королевская битва от режиссёра «Района №9»: первый трейлер Off the Grid

Ещё летом 2021 года стало известно, что режиссёр «Района №9» и «Элизиума» Нил Бломкамп присоединился к студии Gunzilla Games и начал работу над крупнобюджетной игрой. 5 мая появился дебютный тизер проекта.

Игра называется Off The Grid — это масштабная королевская битва на 150 человек, которую разрабатывают на движке Unreal Engine 5. В ролике можно увидеть солдата, который пробирается сквозь тропики прямо к большому городу. События шутера развернутся в недалёком будущем, а создатели сделают акцент на сюжете.

Издание Gematsu указало, что в пресс-релизе были и слова самого Бломкампа. Он отметил, что команда не хочет создать что-то вроде «королевской битвы 2.0». Разработчики планируют построить богатый и постоянно развивающийся мир.

Благодаря инновационному подходу к основам королевских битв, а также глубокому повествованию мы добавим особенности каждому элементу игры, чтобы игроки всегда находили что-то новое.

Релиз шутера состоится в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series.

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