Всем владельцам Dying Light подарят платные дополнения

5 мая разработчики Dying Light и Dying Light 2 из студии Techland сообщили о довольно щедром подарке. Все владельцы оригинальной Dying Light получат бесплатно платные дополнения.

В их число войдёт набор Ultimate Survivor Bundle с новыми предметами и скинами, расширение The Bozak Horde с новой локацией и испытаниями, а также крупное дополнение под название The Following. Оно продолжает сюжет оригинала и позволит игрокам покататься на багги. Также можно будет узнать дальнейшую судьбу протагониста Крейна.

По словам авторов, они обновят оригинальные версии до расширенного издания каждому владельцу оригинальной Dying Light.

Недавно стало известно, что продажи всей серии Dying Light превысили 25 млн копий. Первая часть доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

