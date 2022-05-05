«Соник 2 в кино» попал на торренты до премьеры в цифре

«Соник 2 в кино» должен выйти в цифровых кинотеатрах уже 24 мая, однако умельцы уже выложили картину на торренты. Её без проблем можно найти в сети и скачать.
Сюжет ленты продолжил рассказывать о жизни самого известного ежа, Соника. В сиквеле появились и другие узнаваемые герои франшизы в лице Наклза и Тейлза. Конечно, роль Роботника исполнил Джим Керри.
Третья часть «Соника в кино» уже запущена в разработку, однако неясно, вернётся ли Керри к своей роли в фильме, поскольку он заявил об уходе из кино. Ранее Paramount объявила о создании целой киновселенной про Соника. В неё войдут проекты про Наклза, Тейлза и другие шоу.
В кинотеатрах России лента так и не вышла из-за санкций против страны.
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