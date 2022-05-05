Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел обзорный трейлер Ньюкасла — новой легенды Apex Legends

Вышел обзорный трейлер Ньюкасла — новой легенды Apex Legends
Комментарии

Сегодня Respawn Entertainment опубликовала трейлер, посвящённый Ньюкаслу — новой легенде Apex Legends. В ролике показали геймплейные отрезки за героя и его навыки.

Ньюкасл выступит легендой защиты. Он сможет поднимать выведенных из строя союзников и прикрывать их щитом. Также у героя будет мобильный передвижной щит, а ультимативный навык позволит совершить рывок и поставить небольшое сооружение, с помощью которого можно укрыться от вражеского огня.

Сезон «Спасители» стартует 10 мая. В это же время в игре и появится Ньюкасл. Apex Legends доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022