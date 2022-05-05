Вышел обзорный трейлер Ньюкасла — новой легенды Apex Legends
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Сегодня Respawn Entertainment опубликовала трейлер, посвящённый Ньюкаслу — новой легенде Apex Legends. В ролике показали геймплейные отрезки за героя и его навыки.
Ньюкасл выступит легендой защиты. Он сможет поднимать выведенных из строя союзников и прикрывать их щитом. Также у героя будет мобильный передвижной щит, а ультимативный навык позволит совершить рывок и поставить небольшое сооружение, с помощью которого можно укрыться от вражеского огня.
Сезон «Спасители» стартует 10 мая. В это же время в игре и появится Ньюкасл. Apex Legends доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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