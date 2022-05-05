Источники: Mafia 4 станет приквелом трилогии

Студия Hangar 13 работает над «Мафией 4», события которой развернутся до 1930-х годов. То есть она станет приквелом всей трилогии. Игру создают на базе Unreal Engine 5 вместо собственного движка, который использовали в Mafia 3 и ремейке первой Mafia. Об этом сообщает Kotaku.
Примечательно, что разработку возглавляет британское подразделение Hangar 13 под лидерством Ника Бейнса, который занимался ремейком оригинала и перевыпуском всей трилогии для актуальных консолей. Он работает в Hangar 13 с 2018 года.
Студия Hangar 13 пока выпустила две игры: спорную Mafia 3 и отличный ремейк Mafia. При этом компания уже успела отметиться несколькими отменёнными играми, на которые совокупно потратили под сотню миллионов долларов. Также команда помогала 2K Games с другими релизами вроде Tiny Tina's Wonderlands.
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