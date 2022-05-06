«Общение» стало самой популярной категорией на Twitch в первом квартале 2022 года
Поделиться
Аналитическая платформа Streamlabs поделилась статистикой стриминговых игровых сервисов за первый квартал 2022 года.
- С января по март количество просмотренных часов трансляций на стриминговых площадках снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают это с отменой пандемийных ограничений в ряде стран, из-за чего люди стали меньше времени уделять стримам.
- В первом квартале 2022 года за просмотрами игр на Twitch наблюдали в течение 6,1 млрд часов. Таким образом, платформа показала рост по сравнению с прошлым кварталом — там было 5,7 млрд часов.
- Самой популярной категорией на Twitch стало «Общение» с показателем в 808 млн часов. На втором месте оказалась GTA 5 с 534 млн часов. Замкнула тройку League of Legends — 517 млн часов.
27 апреля издание Bloomberg сообщило, что Twitch планирует внести изменения в свою партнёрскую программу. Так, руководство Twitch хочет, чтобы стримеры показывали больше рекламы во время своих трансляций. Авторам могут позволить проводить трансляции на YouTube и других площадках, однако в обмен на это внесут коррективы в программу.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 6 мая 2022
-
08:55
-
08:24
-
01:33
- 5 мая 2022
-
19:53
-
19:35
-
18:56
-
18:39
-
18:09
-
18:08
-
18:00
-
17:38
-
16:13
-
16:02
-
15:21
-
15:16
-
14:53
-
14:25
-
14:12
-
13:57
-
13:56
-
13:35
-
13:15
-
13:00
-
12:41
-
12:25
-
11:54
-
11:21
-
10:53
-
10:22
-
09:54
-
09:23
-
08:54
-
08:25
- 4 мая 2022
-
20:12
-
19:48
Партнерский контент