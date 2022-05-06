«Общение» стало самой популярной категорией на Twitch в первом квартале 2022 года

Аналитическая платформа Streamlabs поделилась статистикой стриминговых игровых сервисов за первый квартал 2022 года.

С января по март количество просмотренных часов трансляций на стриминговых площадках снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают это с отменой пандемийных ограничений в ряде стран, из-за чего люди стали меньше времени уделять стримам.

В первом квартале 2022 года за просмотрами игр на Twitch наблюдали в течение 6,1 млрд часов. Таким образом, платформа показала рост по сравнению с прошлым кварталом — там было 5,7 млрд часов.

Самой популярной категорией на Twitch стало «Общение» с показателем в 808 млн часов. На втором месте оказалась GTA 5 с 534 млн часов. Замкнула тройку League of Legends — 517 млн часов.

27 апреля издание Bloomberg сообщило, что Twitch планирует внести изменения в свою партнёрскую программу. Так, руководство Twitch хочет, чтобы стримеры показывали больше рекламы во время своих трансляций. Авторам могут позволить проводить трансляции на YouTube и других площадках, однако в обмен на это внесут коррективы в программу.

Новость по теме Источники: Twitch хочет заставить стримеров чаще показывать рекламу

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