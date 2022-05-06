СМИ: «Сбер» планирует отказаться от игрового подразделения SberGames

Весной 2021 года «Сберинтертейнмент» объявила о запуске собственного игрового направления SberGames. Компания планировала сделать ставку на мобильные игры, однако, судя по всему, планам не суждено сбыться. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По данным сразу трёх источников, «Сбер» рассматривает возможность отменить проекты в области игровой разработки. Сейчас в них задействовано около 200 разработчиков. Проблема в том, что структуры «Сбера» из-за санкций не смогут публиковать мобильные игры в магазинах приложений.

По словам топ-менеджера игровой студии, SberGames хотела сделать ставку на мобильные игры, в том числе для зарубежных рынков, но теперь у них нет возможности их продавать. По его мнению, компания может попытаться скрыть связь с российской компанией или вовсе свернуть разработку. Другой источник в игровой студии заявил, что сотрудники SberGames сейчас ищут работу. Источник в правительстве же сообщил, что «всё финансируется по плану», а «Сбер» может проводить оптимизацию и сокращать ненужные функции.

По словам продюсера Owlcat Games Максима Фомичёва, «Сбер» может попробовать разделить игровое подразделение на два бренда, один из которых будет ориентирован на российский рынок, а другой — на международный. В самом банке на запрос издания не ответили.

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