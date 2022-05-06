Инсайдер: сиквел Call of Duty: Modern Warfare представят в начале июня

Известный инсайдер Том Хендерсон опубликовал заметку, посвящённую анонсу сиквела Call of Duty: Modern Warfare. По данным его источников, игру покажут публике уже в начале июня, а первый трейлер будет довольно стандартным для серии.

Хендерсон отмечает, что полноценный показ должен состояться во время уже отменённой E3 2022. Таким образом, игровой процесс из сюжетной кампании могут показать 9 июня на выставке Summer Games Fest 2022. А первый трейлер должны представить незадолго до фестиваля, возможно, это случится уже 2 июня.

Источники Хендерсона сообщают, что презентацию мультиплеера разработчики проведут лишь в августе. Вполне возможно, он будет как-то связан с Warzone 2, которая разрабатывается на том же движке. Ранее Infinity Ward уже показала логотип и заинтриговала игроков первым тизером проекта с силуэтом Гоуста на заднем плане. По слухам, события кампании Modern Warfare II будут посвящены масштабному противостоянию полиции и наркокартелей.

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