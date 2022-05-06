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Новой игрой издателя Nacon может стать выживач по вселенной «Терминатора»

Новой игрой издателя Nacon может стать выживач по вселенной «Терминатора»
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Французский издатель Nacon открыл новое подразделение в Милане. В своём пресс-релизе компания сообщила о том, что первым проектом Nacon Studio Milan станет игра про выживание в постапокалиптичном сеттинге.

Nacon отметила, что продукт будет основан на «очень популярной кинофраншизе», и уже показала несколько концепт-артов. Фанаты «Терминатора» тут же заприметили вывеску оружейного магазина Alamo Sport — он появлялся в первом фильме серии. Компания пока не подтвердила, но и не опровергла данный слух.

Концепт-арт с Alamo

Концепт-арт с Alamo

Alamo в первом «Терминаторе»

Alamo в первом «Терминаторе»

Другими деталями проекта Nacon поделится позже в 2022 году. Хотя бы примерную дату выхода игры издатель не назвал.

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