Игрокам в Genshin Impact раздадут ценные награды за перенос обновления 2.7

В конце апреля разработчики из студии MiHoYo перенесли обновление 2.7 для Genshin Impact на неопределённый срок. Изначально оно должно было выйти 10 мая. Авторы объяснили своё решение тем, что в Китае в данный момент жёсткий локдаун из-за недавней вспышки COVID-19, из-за чего создатели попросту не могут выйти на работу. Однако игроков без наград они не оставят.

Авторы предоставят всем пользователям еженедельную компенсацию с 11 мая до выхода версии 2.7. В список вошли:

400 Камней Истока.

120 тыс. мора.

Слабая смола.

7 к опыту героя.

16 волшебной руды усиления.

Компенсацию смогут получить игроки, которые достигли Ранга приключений 5 и выше до 11 мая. Все бонусы придут по внутриигровой почте каждую среду.

Genshin Impact доступна полностью бесплатно на ПК, консолях PlayStation и мобильных устройствах.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!