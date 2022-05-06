Игрокам в Genshin Impact раздадут ценные награды за перенос обновления 2.7

В конце апреля разработчики из студии MiHoYo перенесли обновление 2.7 для Genshin Impact на неопределённый срок. Изначально оно должно было выйти 10 мая. Авторы объяснили своё решение тем, что в Китае в данный момент жёсткий локдаун из-за недавней вспышки COVID-19, из-за чего создатели попросту не могут выйти на работу. Однако игроков без наград они не оставят.
Авторы предоставят всем пользователям еженедельную компенсацию с 11 мая до выхода версии 2.7. В список вошли:
- 400 Камней Истока.
- 120 тыс. мора.
- Слабая смола.
- 7 к опыту героя.
- 16 волшебной руды усиления.
Компенсацию смогут получить игроки, которые достигли Ранга приключений 5 и выше до 11 мая. Все бонусы придут по внутриигровой почте каждую среду.
Genshin Impact доступна полностью бесплатно на ПК, консолях PlayStation и мобильных устройствах.
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