Крупная игровая выставка Summer Game Fest пройдёт 9 июня

Организаторы крупной игровой выставки Summer Game Fest наконец назвали точную дату начала ивента. Церемония открытия состоится уже 9 июня в 21:00 мск. Ведущим по сложившейся традиции выступит Джефф Кили, который также ведёт и «игровой «Оскар» под названием The Game Awards.

Организаторы заявили, что впервые в истории церемонию открытия можно будет посмотреть в IMAX-кинозалах в США, Канаде и Великобритании. Сколько продлится шоу и каких анонсов стоит ожидать игрокам, авторы не сообщили.

На прошлогодней Summer Game Fest, например, представили режиссёрскую версию Death Stranding, объявили дату выхода Elden Ring и анонсировали новый сезон в Warzone. Напомним, уже 12 июня пройдёт совместная презентация Bethesda и Xbox, так что первая половина месяца будет очень жаркой для индустрии.

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