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«Бэтмен», «Смерть на Ниле» и «Падение Луны» — самые популярные фильмы среди пиратов в России за апрель

Названы самые популярные фильмы среди пиратов в России за апрель
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«Бюллетень кинопрокатчика» опубликовал топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в апреле 2022 года. В топ попали ленты, которые чаще остальных скачивали с торрентов в России.

Безоговорочным лидером стал «Бэтмен» Мэтта Ривза. Вторую строчку заняла детективная лента «Смерть на Ниле» с Галь Гадот. Замкнул тройку фильм-катастрофа «Падение Луны».

В десятку также попал боевик Майкла Бэя «Скорая». Интересно, что в топ-10 не оказалось ни одной российской картины.

Самые популярные фильмы у пиратов в апреле

  1. «Бэтмен»
  2. «Смерть на Ниле»
  3. «Падение Луны»
  4. «Бычара»
  5. «Костюм»
  6. «Наёмник»
  7. «Боги хэви-метала»
  8. «Первый встречный»
  9. «Утраченные иллюзии»
  10. «Скорая»

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