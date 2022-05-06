Названы самые популярные фильмы среди пиратов в России за апрель

«Бюллетень кинопрокатчика» опубликовал топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в апреле 2022 года. В топ попали ленты, которые чаще остальных скачивали с торрентов в России.

Безоговорочным лидером стал «Бэтмен» Мэтта Ривза. Вторую строчку заняла детективная лента «Смерть на Ниле» с Галь Гадот. Замкнул тройку фильм-катастрофа «Падение Луны».

В десятку также попал боевик Майкла Бэя «Скорая». Интересно, что в топ-10 не оказалось ни одной российской картины.

Самые популярные фильмы у пиратов в апреле

«Бэтмен» «Смерть на Ниле» «Падение Луны» «Бычара» «Костюм» «Наёмник» «Боги хэви-метала» «Первый встречный» «Утраченные иллюзии» «Скорая»

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