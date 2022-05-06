Названы самые популярные фильмы среди пиратов в России за апрель
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«Бюллетень кинопрокатчика» опубликовал топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в апреле 2022 года. В топ попали ленты, которые чаще остальных скачивали с торрентов в России.
Безоговорочным лидером стал «Бэтмен» Мэтта Ривза. Вторую строчку заняла детективная лента «Смерть на Ниле» с Галь Гадот. Замкнул тройку фильм-катастрофа «Падение Луны».
В десятку также попал боевик Майкла Бэя «Скорая». Интересно, что в топ-10 не оказалось ни одной российской картины.
Самые популярные фильмы у пиратов в апреле
- «Бэтмен»
- «Смерть на Ниле»
- «Падение Луны»
- «Бычара»
- «Костюм»
- «Наёмник»
- «Боги хэви-метала»
- «Первый встречный»
- «Утраченные иллюзии»
- «Скорая»
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