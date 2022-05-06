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Фанат The Last of Us нарисовал углём поразительный портрет Джоэла

Фанат The Last of Us нарисовал углём поразительный портрет Джоэла
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Пользователь Reddit под ником NabeelaTheArtist, видимо, фанат The Last of Us и неплохой художник, поскольку показал свою поразительную работу, на которую потратил 150 часов.

Он нарисовал детализированный портрет Джоэла из игры, при этом автор использовал не краски, а уголь. По словам создателя, это его первая работа, выполненная с помощью угля. Он постоянно обучается работе с углём, чтобы совершенствовать свои творения.

Особенно стоит выделить волосы, глаза, лицо и морщины Джоэла. Портрет получился очень реалистичным. Вместе с работой художник выложил и видео, на котором запечатлел весь процесс.

Конечно, в комментариях в основном восторженные отзывы. Пользователи называют эту работу одной из лучших по The Last of Us вообще и спрашивают, видела ли портрет студия Naughty Dog, которая разработала обе части The Last of Us.

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