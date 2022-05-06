Игрушки к новому «Тору» раскрыли роль Стражей Галактики в сюжете

Уже известно, что в четвёртой части «Тора» появятся Стражи Галактики. Сюжетные детали ленты остаются неизвестными, однако в магазинах уже стали появляться игрушки по блокбастеру.
На коробке одной из них, вероятно, раскрыли, что у Стражей будет очень важная роль в истории. Судя по описанию, именно Стражи Галактики должны будут заставить Тора взять себя в руки и снова вступить в бой с противниками. Похоже, после победы над Таносом бог грома решится полностью отойти от геройских дел, но команда должна будет его расшевелить.
Также на коробке можно увидеть Звёздного Лорда, Грута и Тора в обновлённом костюме.
Главные роли в картине исполнили Крис Хемсворт, Натали Портман, Крис Прэтт, Кристиан Бейл и другие. Премьера состоится 6 июля, но, возможно, не в России.
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