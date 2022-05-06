В США начали проверку сделки Sony и Bungie

В январе Sony объявила о покупке студии Bungie — это создатели Halo и Destiny. Сумма сделки составляет $ 3,6 млрд. При этом студия сохранит права на свои игры, а руководство планируют оставить прежним.
Судя по всему, сделкой уже заинтересовалась Федеральная торговая комиссия США (FTC). Она проведёт расследование соглашения и проследит, чтобы оно не нарушало антимонопольных законов в игровой индустрии. Как отмечают эксперты, дополнительная проверка не означает, что FTC станет как-то препятствовать сделке. Это лишь говорит о тенденции более жёстких проверок крупных слияний и поглощений.
Помимо Sony с Bungie, Федеральная торговая комиссия США также проверит сделку между Microsoft и Activision Blizzard. Напомним, речь идёт о поглощении на сумму в $ 68,7 млрд.
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