Google запрещает платные приложения на Android в России
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Google начала дальше ограничивать работу своих сервисов в России: теперь компания объявила о запрете выпуска и обновления платных приложений для Android в российском Google Play. Меру называют временной.
Корпорация порекомендовала сразу несколько способов для сохранения доступа к контенту у пользователей:
- сделать приложение или подписку бесплатной;
- отложить взимание платы на период приостановки.
Вместе с этим Google объявила о прекращении обновлений списков «Топ платных» и «Бестселлеры». Прямую оплату через Google Play отключили ещё два месяца назад, поэтому подписчики того же YouTube Premium и других сервисов самой Google давно потеряли к ним доступ. Облачное хранилище Google One отключали вручную.
При этом ранее купленные приложения всё ещё можно скачивать, однако разработчикам теперь не дадут даже обновлять их.
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