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Google запрещает платные приложения на Android в России

Google запрещает платные приложения на Android в России
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Google начала дальше ограничивать работу своих сервисов в России: теперь компания объявила о запрете выпуска и обновления платных приложений для Android в российском Google Play. Меру называют временной.

Корпорация порекомендовала сразу несколько способов для сохранения доступа к контенту у пользователей:

  • сделать приложение или подписку бесплатной;
  • отложить взимание платы на период приостановки.

Вместе с этим Google объявила о прекращении обновлений списков «Топ платных» и «Бестселлеры». Прямую оплату через Google Play отключили ещё два месяца назад, поэтому подписчики того же YouTube Premium и других сервисов самой Google давно потеряли к ним доступ. Облачное хранилище Google One отключали вручную.

При этом ранее купленные приложения всё ещё можно скачивать, однако разработчикам теперь не дадут даже обновлять их.
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