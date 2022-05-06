Google запрещает платные приложения на Android в России

Google начала дальше ограничивать работу своих сервисов в России: теперь компания объявила о запрете выпуска и обновления платных приложений для Android в российском Google Play. Меру называют временной.

Корпорация порекомендовала сразу несколько способов для сохранения доступа к контенту у пользователей:

сделать приложение или подписку бесплатной;

отложить взимание платы на период приостановки.

Вместе с этим Google объявила о прекращении обновлений списков «Топ платных» и «Бестселлеры». Прямую оплату через Google Play отключили ещё два месяца назад, поэтому подписчики того же YouTube Premium и других сервисов самой Google давно потеряли к ним доступ. Облачное хранилище Google One отключали вручную.

При этом ранее купленные приложения всё ещё можно скачивать, однако разработчикам теперь не дадут даже обновлять их.