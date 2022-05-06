В продолжении «Игры в кальмара» обещают больше интересных игр

Недавно режиссёр первого сезона «Игры в кальмара» Хван Дон Хёк дал интервью изданию The Playlist. Из постановщика пытались вытянуть какие-нибудь детали второго сезона шоу, но чего-то конкретного он не сказал.

Дон Хёк отметил, что второй сезон представит больше игр, чем первый. При этом каждая новая игра обещает быть действительно напряжённой и захватывающей.

Да, у меня есть некоторые идеи. Тем не менее я не хочу давать никаких спойлеров, поэтому всё, что я скажу, это то, что будут новые игры и они будут даже лучше, чем в первом сезоне.

«Игра в кальмара» — сериал Netflix, который стал хитом и породил огромное фанатское сообщество. Второй сезон уже в разработке, он выйдет до конца 2024 года.

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