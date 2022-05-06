2,5 тысячи художников объединились во флешмобе по созданию 3D-сцены

В феврале 2022 года блогер под ником pwnisher решил устроить масштабный флешмоб, связанный с 3D-художниками. Он создал простенькую анимацию и предложил пользователям создать свою сцену по его шаблону. Тогда темой стало существо, которое что-то несёт.
В том челлендже приняли участие 2400 художников, однако недавно pwnisher устроил новый флешмоб. Его темой стало бесконечное путешествие. Как и в первый раз, автор сам сделал заготовку, а остальные должны были придумать что-то своё. В этот раз количество участников почти достигло 2500 человек со всего мира.
Блогер выложил два видео. В одном можно увидеть сто лучших работ по теме, а в другом ролике, который вышел на три часа, автор приложил каждую работу.
100 лучших работ по теме
Все работы по теме
В видео смешались, кажется, все вселенные, настолько разнообразными получились проекты. Фэнтези, вестерн, боевик, сказка — и это лишь небольшая часть творений художников.
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