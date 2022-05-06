Хитовый шутер Outriders за год так и не окупился

Студия People Can Fly, которая создала лутер-экшен Outriders, опубликовала финансовый отчёт. Из него стало известно, что разработчики до сих пор не получили вознаграждение с продаж игры.

Согласно заявлениям People Can Fly, студия получит вознаграждение, если прибыль с Outriders покроет затраты на разработку и продвижение, во что вкладывалась Square Enix. Ранее издатель сообщил, что количество игроков в экшене превзошло ожидания благодаря Xbox Game Pass.

Новость по теме Слух: Sony хочет купить Square Enix

Уровень выплаты People Can Fly зависит от выручки с продаж Outriders, но до 2022 года студия ничего не получила. Это означает, что доходов с игры недостаточной для покрытия затрат на разработку и распространение. Авторы экшена также считают, что он может никогда не стать прибыльным.

Следующее крупное дополнение для Outriders под названием Worldslayer выйдет 30 июня. В нём появятся новые подклассы, враги, снаряжение, а также сюжетная кампания. Авторы сообщили, что в будущем могут прекратить поддержку экшена.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!