Хитовый шутер Outriders за год так и не окупился

Студия People Can Fly, которая создала лутер-экшен Outriders, опубликовала финансовый отчёт. Из него стало известно, что разработчики до сих пор не получили вознаграждение с продаж игры.
Согласно заявлениям People Can Fly, студия получит вознаграждение, если прибыль с Outriders покроет затраты на разработку и продвижение, во что вкладывалась Square Enix. Ранее издатель сообщил, что количество игроков в экшене превзошло ожидания благодаря Xbox Game Pass.
Уровень выплаты People Can Fly зависит от выручки с продаж Outriders, но до 2022 года студия ничего не получила. Это означает, что доходов с игры недостаточной для покрытия затрат на разработку и распространение. Авторы экшена также считают, что он может никогда не стать прибыльным.
Следующее крупное дополнение для Outriders под названием Worldslayer выйдет 30 июня. В нём появятся новые подклассы, враги, снаряжение, а также сюжетная кампания. Авторы сообщили, что в будущем могут прекратить поддержку экшена.
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