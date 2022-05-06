Мавзолей из Elden Ring напечатали на 3D-принтере. Получилось очень похоже

В Elden Ring есть множество необычных существ. Каких-то созданий игроки любят больше, каких-то меньше. Любимчиком пользователей экшена стал ходячий мавзолей, которого можно найти в открытом мире.

Пользователь Reddit под ником AhhJenkins показал свою работу другим фанатам Elden Ring. Он распечатал на 3D-принтере ходячий мавзолей, притом очень точно передал детали: четыре ноги, само здание и лестницу. На работу автор потратил «сотни часов». Несмотря на то, что мавзолей получится точным, одну деталь создатель упустил — висящий колокол.

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Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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