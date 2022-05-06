Genshin Impact для Nintendo Switch всё ещё делают. С анонса прошло два года

В 2020 году авторы Genshin Impact заявили, что игра выйдет на Nintendo Switch. С момента этого объявления прошло уже два года, однако проект на консоли так и не появился. Фанаты начали думать, что тайтл уже не доберётся до консоли Nintendo, однако это не так.

В недавнем интервью изданию GoNintendo PR-менеджер студии miHoYo рассказал, что планы компании не поменялись — версия игры для Nintendo Switch всё ещё разрабатывается, она в планах.

Версия для Nintendo Switch всё ещё находится в разработке. Мы поделимся подробностями, как только они появятся.

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В данный момент Genshin Impact доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Android и iOS.

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