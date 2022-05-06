«СДЭК» запустила свой магазин. Консоли и видеокарты по очень выгодным ценам
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Компания по доставке «СДЭК» открыл собственный магазин, где продаются всевозможные товары из-за рубежа. Параллельный импорт во всей красе. Там уже сейчас можно выгодно приобрести консоли и игровое железо.
К примеру, за PS5 с дисководом просят всего 65 360 рублей — доставка из ОАЭ займёт несколько недель. Планируемые сроки поставки — с 27 мая по 3 июня. Это куда дешевле даже б/у консолей с того же «Авито», где они спокойно продаются от 80 тыс. рублей.
Также у «СДЭК» можно заказать:
- Xbox Series S — 30 599 рублей
- Xbox Series X — 56 953 рубля
- Nintendo Switch OLED — 32 033 рубля
- Nintendo Switch — 26 466 рублей
- Nintendo Switch Lite — 18-19 тыс. рублей
- Oculus Quest 2 (128 ГБ) — 31 041 рубль.
В России приобретение любого из устройств обойдётся куда дороже. С видеокартами ситуация ещё лучше:
- RTX 3080 Ti — 124 601 рубль (в России от 200 тыс. рублей)
- RTX 3060 — 49 712 рублей (в России от 90 тыс. рублей).
Ознакомиться с ассортиментом можно на странице SDEK Shopping.
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