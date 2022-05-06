«СДЭК» запустила свой магазин. Консоли и видеокарты по очень выгодным ценам

Компания по доставке «СДЭК» открыл собственный магазин, где продаются всевозможные товары из-за рубежа. Параллельный импорт во всей красе. Там уже сейчас можно выгодно приобрести консоли и игровое железо.

К примеру, за PS5 с дисководом просят всего 65 360 рублей — доставка из ОАЭ займёт несколько недель. Планируемые сроки поставки — с 27 мая по 3 июня. Это куда дешевле даже б/у консолей с того же «Авито», где они спокойно продаются от 80 тыс. рублей.

Также у «СДЭК» можно заказать:

В России приобретение любого из устройств обойдётся куда дороже. С видеокартами ситуация ещё лучше:

Ознакомиться с ассортиментом можно на странице SDEK Shopping.