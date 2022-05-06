Авторы «Зелёного слоника» порадовались запрету фильма в России

6 мая стало известно, что в России полностью запретили фильм «Зелёный слоник». В качестве причины указали причинение вреда психологическому здоровью несовершеннолетних. Несмотря на такое высказывание, с ним не согласны актёр Сергей Пахомов и режиссёр Светлана Баскова.

Пахомов пообщался с журналистом радиостанции «Говорит Москва» и отметил, что фильм затрагивает важные темы и готовит несовершеннолетних детей к будущему. Запрет ленты актёр принял за комплимент.

Конечно, я этому сообщению очень рад. Этот фильм не был даже юридически засвидетельствован на уровне авторских прав. Это фильм — стихия. Стихии отказали, запретили стихию — запретили небо, запретили траву, запретили сон, запретили просто детей, можно сказать. Этот фильм очень важен для детей, потому что он говорит о том, насколько страшно будущее.

Сергей Пахомов Фото: Cleo.ru

Своё мнение выразила и Баскова изданию «Подъём». По её словам, она не понимает решение суда о запрете фильма, ведь его даже не было, например, на Netflix.

Это было артхаусное высказывание на кассете. Это не было бизнесом, который распространяет фильмы. Я 23 года назад это сделала. Я не понимаю, что это за решение суда. Мне кажется, это недальновидный поступок. Они только внимание привлекают к этому фильму.

«Зелёный слоник» вышел в 1999 году, главные роли исполнили Сергей Пахомов, Владимир Епифанцев, Александр Маслаев и Анатолий Осмоловский.

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