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Фанаты Джонни Деппа массово требуют вернуть актёру роль Джека Воробья

Фанаты Джонни Деппа массово требуют вернуть актёру роль Джека Воробья
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4 мая мы сообщили о петиции, в которой пользователи требуют убрать Эмбер Хёрд из сиквела «Аквамена». Она собрала уже 3,5 млн подписей. На том же сайте Change.org есть и сторонники Джонни Деппа, которые просят вернуть его на роль Джека Воробья.

Вероятно, на это повлияли судебные разбирательства Деппа и Хёрд. Под одной из петиций свои подписи оставили более 770 тысяч человек, а на другой эта цифра подходит к 440 тысячам. Вероятно, количество подписей будет только расти.

Ранее Джонни Депп заявил, что не вернётся к роли Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря» даже за $ 300 млн. Судя по всему, актёр настроен серьёзно, и даже баснословные деньги не заставят его передумать, поскольку репутация Деппа уже подпорчена.

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