Головоломка Unpacking выйдет на PlayStation уже на следующей неделе

Создатели Unpacking объявили, что головоломка выйдет на консолях PlayStation уже на следующей неделе — 10 мая. В честь этого художник игры Тим Доусон рассказал историю происхождения некоторых вещей, которые нужно раскладывать по местам.

Предметы в Unpacking стали личными для героини, потому что через них игроки узнают о ней больше информации. В тоже время вещи напоминают что-то о собственной жизни пользователям, считает Доусон.

При создании игры разработчики использовали личный опыт, отразив его в вещах и мелких деталях. Например, монитор на электронно-лучевой трубке соответствует определённому периоду в Unpacking, которая начинается в 1997 году. Плюшевого дракона авторы взяли из своей старой серии веб-комиксов. Такие подробности отсылают игроков в прошлое и вызывают ностальгию.

Unpacking доступна на ПК, Nintendo Switch, консолях Xbox, а скоро появится на PS4 и PS5. В головоломке нужно распаковывать коробки и раскладывать вещи в новом доме. Игра стала лауреатом премии BAFTA в зрительском голосовании.

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