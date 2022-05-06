Роналду и Салах вошли в команду сезона АПЛ в FIFA 22

Создатели FIFA 22 представили команду сезона английской Премьер-лиги, которую составили на основе голосов фанатов. В неё вошли 15 футболистов, получивших TOTS-версии в Ultimate Team.

Команда сезона АПЛ в FUT 22

Мохамед Салах, ОБЩ 97 («Ливерпуль»)

Криштиану Роналду, ОБЩ 97 («Манчестер Юнайтед»)

Сон Хын Мин, ОБЩ 95 («Тоттенхэм Хотспур»)

Кевин Де Брёйне, ОБЩ 96 («Манчестер Сити»)

Бернарду Силва, ОБЩ 94 («Манчестер Сити»)

Бруну Фернандеш, ОБЩ 93 («Манчестер Юнайтед»)

Вирджил ван Дейк, ОБЩ 96 («Ливерпуль»)

Жоау Канселу, ОБЩ 95 («Манчестер Сити»)

Трент Александер-Арнольд, ОБЩ 92 («Ливерпуль»)

Рубен Диаш, ОБЩ 95 («Манчестер Сити»)

Алиссон Бекер, ОБЩ 95 («Ливерпуль»)

Диогу Жота, ОБЩ 91 («Ливерпуль»)

Деклан Райс, ОБЩ 92 («Вест Хэм Юнайтед»)

Садио Мане, ОБЩ 96 («Ливерпуль»)

Родри, ОБЩ 90 («Манчестер Сити»)

FIFA 22 доступна на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Недавно разработчики добавили кроссплей между PS5 и Xbox Series.

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