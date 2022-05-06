Роналду и Салах вошли в команду сезона АПЛ в FIFA 22
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Создатели FIFA 22 представили команду сезона английской Премьер-лиги, которую составили на основе голосов фанатов. В неё вошли 15 футболистов, получивших TOTS-версии в Ultimate Team.
Команда сезона АПЛ в FUT 22
- Мохамед Салах, ОБЩ 97 («Ливерпуль»)
- Криштиану Роналду, ОБЩ 97 («Манчестер Юнайтед»)
- Сон Хын Мин, ОБЩ 95 («Тоттенхэм Хотспур»)
- Кевин Де Брёйне, ОБЩ 96 («Манчестер Сити»)
- Бернарду Силва, ОБЩ 94 («Манчестер Сити»)
- Бруну Фернандеш, ОБЩ 93 («Манчестер Юнайтед»)
- Вирджил ван Дейк, ОБЩ 96 («Ливерпуль»)
- Жоау Канселу, ОБЩ 95 («Манчестер Сити»)
- Трент Александер-Арнольд, ОБЩ 92 («Ливерпуль»)
- Рубен Диаш, ОБЩ 95 («Манчестер Сити»)
- Алиссон Бекер, ОБЩ 95 («Ливерпуль»)
- Диогу Жота, ОБЩ 91 («Ливерпуль»)
- Деклан Райс, ОБЩ 92 («Вест Хэм Юнайтед»)
- Садио Мане, ОБЩ 96 («Ливерпуль»)
- Родри, ОБЩ 90 («Манчестер Сити»)
FIFA 22 доступна на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Недавно разработчики добавили кроссплей между PS5 и Xbox Series.
Новость по темеВ FIFA 22 появился кроссплей — игроки на PS5 и Xbox Series теперь могут сыграть вместе
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