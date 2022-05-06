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Роналду и Салах вошли в команду сезона АПЛ в FIFA 22

Роналду и Салах вошли в команду сезона АПЛ в FIFA 22
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Создатели FIFA 22 представили команду сезона английской Премьер-лиги, которую составили на основе голосов фанатов. В неё вошли 15 футболистов, получивших TOTS-версии в Ultimate Team.

Команда сезона АПЛ в FUT 22

  • Мохамед Салах, ОБЩ 97 («Ливерпуль»)
  • Криштиану Роналду, ОБЩ 97 («Манчестер Юнайтед»)
  • Сон Хын Мин, ОБЩ 95 («Тоттенхэм Хотспур»)
  • Кевин Де Брёйне, ОБЩ 96 («Манчестер Сити»)
  • Бернарду Силва, ОБЩ 94 («Манчестер Сити»)
  • Бруну Фернандеш, ОБЩ 93 («Манчестер Юнайтед»)
  • Вирджил ван Дейк, ОБЩ 96 («Ливерпуль»)
  • Жоау Канселу, ОБЩ 95 («Манчестер Сити»)
  • Трент Александер-Арнольд, ОБЩ 92 («Ливерпуль»)
  • Рубен Диаш, ОБЩ 95 («Манчестер Сити»)
  • Алиссон Бекер, ОБЩ 95 («Ливерпуль»)
  • Диогу Жота, ОБЩ 91 («Ливерпуль»)
  • Деклан Райс, ОБЩ 92 («Вест Хэм Юнайтед»)
  • Садио Мане, ОБЩ 96 («Ливерпуль»)
  • Родри, ОБЩ 90 («Манчестер Сити»)

FIFA 22 доступна на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Недавно разработчики добавили кроссплей между PS5 и Xbox Series.

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