Новый трейлер Final Fantasy 16 уже готов, а разработка игры почти завершена

Продюсер Final Fantasy 16 Наоки Ёсида побывал на трансляции в честь кроссовера Nier Reincarnation и Final Fantasy 14. На ней разработчик рассказал о работе над предстоящей игрой и упомянул, что новый трейлер уже готов.

По словам Ёсиды, трейлер Final Fantasy 16 уже могли бы выпустить, но из-за различных факторов Square Enix отложила премьеру. Подробности переноса продюсер не раскрыл.

Разработка RPG почти завершена, а в последнее время команда трудилась над доработкой и отладкой Final Fantasy 16, сообщил Ёсида. Ранее в интервью японской сети Uniqlo продюсер рассказал, что создание игры находится на финальной стадии.

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Final Fantasy 16 анонсировали в 2020 году эксклюзивно для PS5. Появится ли RPG на других платформах после релиза, пока неизвестно. Судя по словам Ёсиды, игру могут выпустить до конца 2022-го.

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