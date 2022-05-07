Джеймс Ганн завершил работу над трилогией «Стражей Галактики»

Джеймс Ганн сообщил в соцсетях, что съёмки третьей части «Стражей Галактики» завершились. В честь этого режиссёр опубликовал фотографию с командой, а также заинтриговал фанатов.
На фотографии можно увидеть актёрский состав «Стражей Галактики», кроме Зои Салданы, исполнительницы роли Гаморы. По словам режиссёра, на единственную фотографию с ней попал неанонсированный актёр. Из-за этого Ганн не смог её выложить.
Фото: @JamesGunn
Съёмки третьих «Стражей Галактики» должны были начаться в 2019 году, но Disney уволила Джеймса Ганна из-за старых высказываний. После этого режиссёр работал над «Отрядом самоубийц: Миссия навылет» и сериалом «Миротворец», а в 2021 году вернулся во вселенную Marvel.
В «Стражах Галактики 3» сыграли актёры из предыдущих частей, включая Криса Пратта, Зою Салдану, Карен Гиллан, Дэйва Батисту, Брэдли Купера и других. Среди новых артистов появятся Чукуди Ивуджи в неизвестной роли и Уилл Поултер, который исполнил Адама Уорлока.
Премьера третьих «Стражей Галактики» намечена на май 2023 года. Сюжет пока не раскрывается, но события продолжатся после «Тора: Любовь и гром».
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