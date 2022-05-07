Тверкающую Тифу из ремейка Final Fantasy 7 продают почти за 50 тыс. рублей

В магазине фигурок FavorGKЮ, который специализируется на популярных японских сериях, появилась тверкающая Тифа из ремейка Final Fantasy 7. Предзаказ самой дорогой конфигурации обойдётся в $ 728 (~ 50 тыс. рублей).

Детализированная Тифа стоит в позе персонажа Jack-O из серии файтингов Guilty Gear. Она стала настолько популярной, что в прошлом году разошлась на многочисленные мемы, а фанаты создавали арты и устраивали челленджи.

Поза Jack-O

Вирусная поза заразила и Тифу из ремейка Final Fantasy 7, но в более откровенном варианте. В магазине предлагают несколько версий фигурки, в которые входят сменное обнажённое тело. Самая дешёвая версия обойдётся в $ 544 (~ 36 тыс. рублей).

Созданием фигурки масштабов 1 к 4 занималась EA Studio (не путать с издателем FIFA). Причастна ли к статуэтке Square Enix, на сайте не указано. Тифа появится в магазине в первом квартале 2023 года.

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