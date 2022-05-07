Источники: Lenovo и Xiaomi «втихую» сократили поставки в Россию

Источники издания The Wall Street Journal сообщили, что Lenovo и Xiaomi сокращают поставки своей продукции в Россию. Причиной стали возможные санкции США, но каких-либо заявлений компании не сделали.

По информации издания, поставки техники из Китая в Россию резко сократились в марте по сравнению с февралём. Завоз ноутбуков уменьшился на 40%, а смартфонов — на две трети.

Американские компании, которые поставляют микросхемы в Китай, настаивают, чтобы фирмы соблюдали правила. Им необходимо следить, чтобы полупроводники не попадали в товары, которые поставляются в Россию в обход санкций, сообщили источники.

Министерство торговли Китая ранее сообщило, что санкции нарушили работу с Россией. При этом в Пекине призвали не поддаваться принуждению и не делать неподобающих заявлений.

Предполагается, что Lenovo и Xiaomi поэтому не делают никаких заявлений, а тихо сокращают поставки. Несмотря на позицию властей Китая, компания DJI, которая продаёт дроны, приостановила работу в России и на Украине.

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