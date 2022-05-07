Сбой на Xbox больше 12 часов не давал запускать игры

На серверах Microsoft возник серьёзный сбой, из-за которого владельцы консолей Xbox не могли скачивать или запускать игры. На устранение проблемы ушло 12 часов, но некоторые сервисы до сих пор недоступны.
Сбой возник в пятницу вечером и продолжался до утра субботы. За это время Microsoft исправила ошибку, благодаря чему пользователи Xbox снова смогли запускать игры. Несмотря на это, сервисы вроде Netflix и Disney+ у некоторых по-прежнему недоступны.
Из-за этого в соцсетях снова подняли вопрос о DRM-защите Xbox, которая требует авторизации в сервисах для проверки игры. При сбоях же система может заблокировать доступ к проектам.
Ютубер и разработчик Night Dive Studios под ником ModernVintageGamer назвал онлайн-защиту Xbox раком. Также пользователи задаются вопросом, что делать, если сервисы выйдут из строя на больший срок и никто не сможет запустить свои игры.
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