Спустя 8 лет в The Sims 4 наконец-то появятся оборотни

Создатели The Sims 4 в соцсетях представили небольшой тизер, в котором намекнули на ближайшее обновление. Судя по ролику, в игре скоро появятся оборотни.
The Sims 4 вышла в 2014 году, но за оборотней можно было сыграть только с помощью модов. Теперь же у фанатов появилась надежда на дополнение с магическими существами. В ролике показывают мрачный переулок, в котором кто-то роется, а также вой на луну.
Кроме этого, фанаты The Sims заметили на датском сайте игры страницу с ближайшим обновлением. На ней нашли персонажа в футболке, отсылающей к ЛГБТ-культуре. Ранее авторы игры сообщили, что добавят возможность выбора местоимений в этом году, на что и надеются поклонники.
Обновление с оборотнями должно выйти в мае или июне. The Sims 4 доступна на ПК, PS4 и Xbox One.
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