Авторы Genshin Impact скоро представят аниме-шутер

Создатели Genshin Impact запустили сайт, на котором есть дата предстоящего анонса — 13 мая. Вместе с этим авторы открыли страницы в соцсетях с игрой Zenless Zone Zero.

На сайте нарисовали плакаты, на одном из которых видно мужчину с пистолетом, а на другом — девушку с собакой и голографическим устройством. При включении телевизора показывают эфир новостей, где видно некую сферу, а вокруг слышны звуки сирен и грома.

Аналитик восточного рынка видеоигр Даниэль Ахмад сообщил, что авторы Genshin Impact 13 мая представят шутер в аниме-стиле. Разработкой Zenless Zone Zero занимается сама miHoYo. Ранее компания открыла студию в Монреале, которая работает над дорогим шутером с открытым миром и паранормальными явлениями.

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