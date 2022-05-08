Создатели Genshin Impact сделали свою «Википедию»

Создатели Genshin Impact запустили базу знаний под названием HoYoWiki, которую игроки могут дополнять информацией из мира Тейвата. Она разработана вместе с сообществом, а в будущем редактирование откроется для всех.
HoYoWiki предлагает пользователям информацию в нескольких разделах, среди которых персонажи, оружие, артефакты, враги, монстры и материалы. Кроме этого, посетители делятся мемами, историями и гайдами. Также из полезных функций в базе знаний есть интерактивная карта и калькулятор материалов.
Кроме Genshin Impact, в HoYoWiki есть страницы других игр компании, включая предстоящую Zenless Zone Zero. Ранее авторы запустили специальный сайт с датой анонса и небольшими деталями, а аналитик Даниэль Ахмад рассказал, что это будет шутер в аниме-стиле.
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