Фанаты показали ремейк The Last of Us на Unreal Engine 5

Фанаты The Last of Us решили не дожидаться новостей о ремейке первой части, слухи о которой ходят уже несколько месяцев. Вместо этого они показали свой взгляд на проект с помощью движка Unreal Engine 5.
Блогер под ником Enfant Terrible в трёхминутном видео показал несколько локаций, включая разрушенные дома и улицы, а также взгляд на них под разным освещением. Кроме этого, в ролике появилась Элли, которая прячется от кликера, и детализированная модель Джоэла.
Сцены получились очень насыщенными и кинематографичными. При создании автор использовал инструменты Unreal Engine 5 и ассеты других умельцев, среди которых оказался художник Хоссейн Диба. Ранее он показал обновлённого Макса Пейна, а также модели других персонажей из игр и кино.
The Last of Us 2 вышла в 2020 году на PS4, после чего авторы не говорили о своих планах. Согласно последним слухам, Naughty Dog работает над мультиплеером второй части, The Last of Us 3 и новой игрой в фэнтезийной вселенной.
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