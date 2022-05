Фанаты показали ремейк The Last of Us на Unreal Engine 5

Фанаты The Last of Us решили не дожидаться новостей о ремейке первой части, слухи о которой ходят уже несколько месяцев. Вместо этого они показали свой взгляд на проект с помощью движка Unreal Engine 5.

Блогер под ником Enfant Terrible в трёхминутном видео показал несколько локаций, включая разрушенные дома и улицы, а также взгляд на них под разным освещением. Кроме этого, в ролике появилась Элли, которая прячется от кликера, и детализированная модель Джоэла.

Сцены получились очень насыщенными и кинематографичными. При создании автор использовал инструменты Unreal Engine 5 и ассеты других умельцев, среди которых оказался художник Хоссейн Диба. Ранее он показал обновлённого Макса Пейна, а также модели других персонажей из игр и кино.

The Last of Us 2 вышла в 2020 году на PS4, после чего авторы не говорили о своих планах. Согласно последним слухам, Naughty Dog работает над мультиплеером второй части, The Last of Us 3 и новой игрой в фэнтезийной вселенной.

