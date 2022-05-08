Новым Доктором для «Доктора Кто» стал звезда «‎Сексуального просвещения» Шути Гатва

Авторы сериала «‎Доктор Кто» назвали следующего актёра, чью внешность возьмёт на себя протагонист. Им станет звезда «‎Сексуального просвещения» Шути Гатва.

Гатва станет 14-м лицом главного героя «‎Доктор Кто» после Джоди Уиттакер, последний эпизод с которой выйдет осенью 2022 года. Актёр «‎Сексуального просвещения» понимает ответственность, которая на него сваливается.

Нет слов, чтобы описать, что я чувствую. Смесь глубокой чести, возбуждения и немного страха. Эта роль и шоу так много значат для людей по всему миру, включая меня. Каждый из моих предшественников справлялся с этой ответственностью. Я приложу все усилия, чтобы сделать то же самое.

Новость по теме Первый трейлер «Аватара 2» утёк в превосходном качестве

Кроме этого, Гатва с воодушевлением ждёт работу с продюсером и сценаристом Расселлом Т. Дэвисом. Его творчество актёр назвал умным и захватывающим.

Сериал «‎Доктор Кто» впервые появился на BBC в 1963 году и шёл до 1989 года. После этого шоу получило несколько ответвлений и повторный запуск в 2005 году, а также попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!