Кооп в Gotham Knights могут расширить до 4 супергероев

Кооперативный экшен Gotham Knights может получить кооператив до четырёх игроков, что следует из обновлённых данных игры в PlayStation Store. Ранее была информация о группе из двух человек.
Упоминания кооператива в четыре человека появилось в списке возможностей Gotham Knights. В описании же до сих пор говорится о патрулировании пяти районов Готэма в одиночку или в группе со вторым героем. Предполагалось, что проходить экшен дадут только вдвоём.
Разработкой Gotham Knights занимаются авторы Batman: Arkham Origins. По сюжету Бэтмен погиб, а Готэм предстоит защищать Найтвингу, Робину, Красному колпаку и Бэтгёрл.
Gotham Knights планировали выпустить в 2021 году, но релиз перенесли ради улучшения качества экшена. Теперь он ожидается 25 октября 2022-го на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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