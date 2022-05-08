Doom и Quake наконец-то объединят в одном моде

Программист и создатель карт под ником DrugodTV объявил, что работает над модом-кроссовером оригинальных Doom и Quake. В разработке также участвует один из создателей Wrath: Aeon of Ruin.
Ранее DrugodTV создал аналогичный мод, в котором объединил Doom и Blood. В нём появились гибриды монстров обеих игр, совмещение карт и врагов, а также целый новый эпизод. Судя по анонсу, в Doom и Quake программист хочет сделать то же самое.
Автор мода сообщил, что сейчас идёт работа над переносом бестиария первых двух частей Doom в Quake, а также создание новой карты. Она объединит map01 из Doom 2 и E1M1 из Quake.
Новую карту на основе Doom и Quake автор надеется представить скоро, а в будущем мод может быть расширен до новых уровней. Следить за процессом можно на канале DrugodTV в сервисе Twitch.
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